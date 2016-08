CitraLand Megah Batam Sasar Investor Luar Negeri

Ipak Ayu H Nurcaya

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek CitraLand Megah Batam milik Ciputra Group yang dikembangkan sejak 2013 kini menjadi incaran investor baik di dalam maupun luar negeri. Investor tersebut khususnya datang dari Malaysia dan Singapura

Associate Director Ciputra Johan Giam mengatakan proyek ini juga baru saja meraih penghargaan sebagai Perumahan Paling Prospektif di Batam versi Properti Indonesia Award 2016. Proyek tersebut juga diyakini sebagai pelopor hunian berkelas yang kini menjadi ikon Kota Batam.

“Perkembangan proyek ini sangat pesat sebab menawarkan kualitas produk yang premium. Kami juga memiliki lokasinya yang sangat strategis sehingga membuat hunian megah ini menjadi incaran para investor luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia. Sehingga tidak heran jika tingkat kenaikan harganya bisa mencapai 15 – 25% per tahun,” katanya dalam siaran pers, Rabu (31/8).

CitraLand Megah Batam dikembangkan dengan konsep Luxurious Living dengan segmen pasar kelas atas. Proyek ini dikembangkan di atas lahan seluas 15 hektare. Seluas 12 hektare untuk residensial dan 2,5 hektare untuk area komersial, sisanya untuk pengembangan fasilitas lainnya. Jadi komposisinya 80% untuk rumah tinggal dan 20% untuk area komersial.

Johan mengatakan kawasan perumahan tersebut terdiri dari empat kluster, tetapi baru dikembangkan tiga, yaitu: Cluster Royal Hill, Cluster Royal Avenue (rumah atap), dan Cluster The Ritz Walk (rumah toko). Di dalam kluster juga dilengkapi berbagai fasilitas premium untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Johan menilai dalam kondisi apapun pasar properti khususnya produk-produk premium potensinya masih sangat besar. Apalagi perumahan kelas premium menawarkan konsep peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

“Seperti CitraLand Megah Batam ini akan menjadi produk investasi yang sangat menguntungkan, juga sangat nyaman bila ditinggali. Buktinya, realisasi transaksi rumah dan ruko CitraLand Megah Batam hingga saat ini tetap konsisten,” ujar Johan.

Untuk Kota Batam, CitraLand Megah Batam masih menjadi magnet dan destinasi investasi properti yang paling potensial. Jaraknya hanya lima menit ke Batam Center Harbour dan Mega Mall Batam. Proyek ini juga tak jauh dari Bandara Internasional Hang Nadim, dan dikelilingi kantor-kantor pemerintahan, universitas dan sekolah-sekolah internasional

Selain CitraLand Megah Batam, beberapa proyek perumahan Ciputra Group juga meraih penghargaan diantaranya CitraLand Surabaya sebagai Highly Recognized Township in Surabaya, Jakarta Garden City sebagai The Prospective Township in East Jakarta, CitraGrand City Palembang sebagai The Eco Friendly Housing in Palembang.

Tak hanya itu, PT Ciputra Development Tbk. juga terpilih sebagai The Best Developer in Business Expansion, serta Special Award disematkan kepada Ir Ciputra sebagai Lifetime Achievement Award.