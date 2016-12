Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang 2016 ini PT Agung Podomoro Land Tbk. sukses melakukan pemasaran tujuh proyek unggulan sebagai komitmen pengembang yang telah berusia lebih 40 tahun dan fokus di bidang properti khususnya segmen hunian bagi masyarakat seluruh kelas.

AVP Strategic Marketing PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) Agung Wiradjaya mengatakan perusahaan meyakini pada 2017 mendatang ketujuh proyek tersebut akan tumbuh dan menjadi ikon di setiap wilayahnya masing-masing.

Ilustrasi pembangunan apartemen - Reuters

Ketujuh proyek unggulan tersebut yakni kawasan terpadu Podomoro City Deli Medan, Orchard Park Batam, Borneo Bay City Balikpapan, Podomoro Golf View (PGV) Cimanggis, Vila dan Resort Vimala Hills Bogor, Apartemen Grand Madison di Podomoro City, serta Grand Taruma Karawang.

"Sepanjang tahun ini kami merasa iklim usaha bisnis properti membaik khususnya pada semester kedua dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah seperti amnesti pajak dan penguatan kebijakan dalam program sejuta rumah. Kami harapkan 2017 akan mulai pulih kembali," katanya dalam siaran pers, Kamis (29/12/2016).

Agung merinci pada Mei lalu perusahaan telah melakukan seremoni pemasangan atap bangunan sebagai tanda selesainya proses kontruksi dua menara kondominium Podomoro City Deli Medan (PCDM), yakni menara Tribeca Southern dan Tribeca Northern.

Menara setinggi 35 lantai ini, melengkapi superblok PCDM seluas 5,2 hektare yang rencananya akan dilengkapi dengan pusat ritel, lima menara apartemen, menara ruang perkantoran, dan taman terbuka Tribeca Park.

Selanjutnya pada Juni lalu, kata Agung, perusahaan kembali melakukan pemcangan tiang perdana untuk kawasan hunian terpadu Podomoro Golf View, Cimanggis, dibangun sebagai wujud komitmen Agung Podomoro Land terhadap program pemerintah dalam penyediaan sejuta rumah.

Saat ini, dari 3 unit menara apartemen yang sedang dibangun yakni Dahoma, Balsa, dan Cordia. “Sebanyak lebih dari 80% unit apartemen tersebut sudah terjual, untuk itu saat ini kami tengah kembali mencari waktu yang tepat untuk memasarkan menara keempat.”

Agung menambahkan pada Agustus lalu, perusahaan juga melakukan seremoni pemasangan atap bangunan sebagai tanda selesainya proses kontruksi pada menara apartemen di superblok Borney Bay City, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Setelah melalui proses finishing, diharapkan apartemen berisi 1.220 unit berbagai ukuran ini akan mulai diserahterimakan pada tahun depan.

Kawasan terpadu Borney Bay City terletak di pinggir Teluk Balikpapan mengusung konsep Living in Green and Blue with Harmony menempati lahan seluas 8 hektare. Di dalamnya akan dilengkapi tujuh apartemen, shopping mall, Pullman Hotel, nature park, beach club, dan gourmet tower.

“Terakhir November lalu kami lakukan test pasar dengan mengumumkan rencana pembangunan Apartemen Orchard View di dalam superblok Orchard Park Batam, hasilnya dalam dua hari saja, sekitar 200 pemesan telah menghubungi marketing Orchard Park Batam, dan beberapa bahkan telah menyetorkan komitmen fee pemesanan unit apartemen yang akan dibangun,” katanya.

Respon ini pun membuat perusahaan berencana segera melakukan pembangunan pada Maret 2017 mendatang. Apartemen ini akan berlokasi tak jauh dari Batam Center, berhadapan dengan pemandangan Marina Bay, Singapura, dan menawarkan pemandangan laut dan taman kota.