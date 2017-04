Share this post :

Aktivitas pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (6/3). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA— Sempat mengalami penurunan di kuartal akhir tahun lalu, harga median pasaran properti apartemen di Jakarta Timur sepanjang kuartal pertama tahun ini mulai menunjukkan peningkatan meskipun belum signifikan.

Rumah.com Property Index mencatat pertumbuhan harga median apartemen per meter persegi di Jakarta Timur sepanjang kuartal pertama tahun ini sebesar 9% dari posisi kuartal akhir tahun lalu.

Head of content Rumah.com, Dalianta menuturkan median harga apartemen Jakarta Timur yang sebelumnya berada di posisi Rp15,62 Juta per meter persegi telah terkoreksi menjadi Rp16,20 Juta per meter persegi. Kondisi itu dikarenakan awal tahun ini pengembang telah mengantisipasi aktifnya pembelian properti lewat pameran awal tahun.

Penawaran proyek dilkaukan dengan menonjolkan keunggulan infrastruktur jalan tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu) ditargetkan rampung akhir tahun ini. Daya tarik ini akan menyebabkan pengembang bersaing dalam harga karena minat konsumen dalm membeli apartemen di wilayah itu arena membutuhkan kedekatan antara pusat beraktivitas dengan hunian.

“Infrastruktur ini merupakan yang ditunggu terlebih koridor timur saat ini tengah berkembang sebab disokong oleh sejumlah infrastruktur teranyar yang lebih menitikberatkan area Cawang,” katanya melalui sambungan telepon Selasa (16/4).

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan penyelesaian ruas tol itu karena telah lama tertunda selama 22 tahun tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sekitar Jalan Kalimalang menuju Bekasi.

Selain itu beberapa fasilitas lainnya juga akan hadir di wilayah itu seperti pusat lifestyle AEON yang berlokasi di kawasan Cakung. Meski demikian dia memproyeksikan pertumbuhan median harga pada kuartal ini akan mengalami perlambatan ataupun stagnan hingga semester I/2017 tahun ini dan kembali bergerak signifikan kembali setelah terpilihnya gubernur baru serta pasca lebaran.

Gubernur baru yang terpilih akan menentukan kebijakan properti selanjutnya sedangkan di masa lebaran masyarakat cenderung malas membeli properti karena fokus pada konsumsi dan momen lebaran.

Sebelumnya Rumah.com Property Index menunjukan harga apartemen per meter persegi di Jakarta Timur pada akhir kuartal tahun lalu mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan harga paling tinggi terjadi pada apartemen dengan harga Rp300 Jutaan.

Pada kuartal IV (Q4) 2016, penurunan median harga menyentuh level 3,45%, sehingga harga apartemen per meter persegi yang sebelumnya dipatok Rp16,18 Juta pada kuartal III-2016 turun ke Rp15,62 Juta di kuartal IV-2016.

Penurunan secara keseluruhan akhir tahun lalu masih diakibatkan dampak pelemahan ekonomi serta aktivitas politik DKI yang semakin intens dengan didorong aksi demonstrasi

Sementara Country Manager Rumah.com, Wasudewan, mengatakan telah terjadinya pergeseran pencarian properti dari Jakarta Selatan ke arah kawasan Timur Jakarta bulannya Jakarta Utara ataupun Jakarta Pusat. Hal itu berkaca dari riset 10 besar wilayah pencarian utama properti di Jakarta selama H1-2016, di mana Jakarta Timur berada di posisi favorit kedua setelah Jakarta Selatan.

Hal itu karena pasokan lahan di Jakarta Timur masih memadai dan harga jual properti yang masih rendah dibandingkan area Selatan. Sementara saat ini pasar di Jakarta Selatan telah diramaikan oleh residensial rumah tapak maupun hunian vertikal di sepanjang TB Simatupang.

“Nah, saat lokasi incaran ini telah penuh, mau tidak mau pencari properti harus bergeser sedikit ke kawasan lain yang lokasinya berdempetan dengan Jakarta Selatan, seperti Jakarta Timur,” kata Wasudewan.

Pasoka yang tidak seimbang dengan permintaan menyebabkan harga properti di suatu wilayah menjadi tinggi. Di lain sisi, Jakarta Timur saat ini telah menyediakan banyak pilihan pasokan meski permintaan belum terlalu tinggi. Inilah yang memicu harga properti wilayah ini masih sangat terjangkau.