Crown Green Group. - Crown Group

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan yang berbasis di Sydney, Australia, Crown Group, menyatakan telah menyelesaikan tiga proyek prestisius.

Global Head of Sales and Marketing Crown Group, Julian Sedgwick menuturkan proyek Skye by Crown Group dan Oasis by Crown Group telah berhasil diselesaikan pada bulan Desember 2016. Sementara V by Crown Group yang terletak di Paramatta, selesai pada bulan Februari 2017.

“Nilai total dari ketiga proyek menara hunian yang telah berhasil diselesaikan tersebut adalah lebih dari Rp6 triliun. ” katanya melalui siaran pers dikutip Jumat(14/4)

Skye by Crown Group didesain oleh Koichi Takada Architects senilai Rp2,5 triliun. Menara hunian setinggi 20 lantai dengan fasilitas infinity pool yang berada di puncak menara, terletak di kawasan paling bergengsi di Sydney, North Sydney.

Khusus untuk kawasan North Sydney yang popular, dimana area ini sempat menjadi salah satu lokasi shooting film block buster Hollywood bulan Januari yang lalu.

Sementara Oasis by Crown Group, adalah sebuah boutique apartment senilai Rp880 miliar yang terletak di kawasan Ashfield.

V by Crown group sering kali disebut sebagai kampung vertical di Parramatta atau juga dikenal sebagai Sepotong Indonesia di Parramatta, adalah sebuah menara hunian yang terdiri dari 2 menara yang menampilkan sekitar lebih dari 500 unit apartemen dengan fasilitas bintang 5 di kawasan CBD kedua di Sydney senilai Rp. 3 Triliun.

Menara pertama sudah terselesaikan, sementara menara kedua diperkirakan akan selesai pada bulan Mei.

“Penyelesaian Skye, Oasis dan V by Crown Group yang sesuai jadwal sekali lagi juga membuktikan komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada para konsumen” katanya

Dengan selesainya pembangunan menara pertama V by Crown Group di Parramatta, memberikan antusiasme tersendiri bagi Crown Group.

Skye Hotel Suites yang merupakan Hotel pertama bagi Crown Group, akan dibuka di V by Crown Group pada pertengahan tahun 2017, dan menjadi langkah baru bagi korporasi dalam memasuki industri perhotelan Australia.

Skye Hotel Suites akan menampilkan 72 unit suites mewah yang merefleksikan standar kualitas dari Crown Group.

Skye Hotel Suites akan menjadi tambahan portofolio bagi Crown Group dalam lini usahanya sejak pertama kali didirikan pada tahun 1996.

Semenjak tiga bulan terakhir hingga saat ini, sudah ratusan calon penghuni yang berbondong-bondong pindah ke tempat tinggal baru mereka di ketiga lokasi hunian vertikal mereka yang baru tersebut.

“Antusiasme yang diberikan oleh para konsumen kami mendemostrasikan kepopuleran Crown Group dalam menghasilkan produk-produk hunian berkualitas tinggi dan ikonik selama kurun waktu 20 tahun terakhir” tutup Sedgwick

Saat ini, tim konstruksi Crown Group sedang berfokus untuk menyelesaikan pembangunan menara kedua dari V by Crown Group, serta 2 proyek paling ikonik dan prestisius dalam sejarah korporasi yaitu, Arc by Crown Group serta Infinity by Crown Group, yang pada saat peluncurannya sempat membuat gempar masyarakat Sydney, Australia.

Sementara itu, Crown Group juga tengah mempersiapkan peluncuran proyek hunian terbarunya yang disebut-sebut sebagai revolusi penggunaan ruang hijau dalam pembangunan hunian vertikal di Australia, Waterfall by Crown Group.

Waterfall by Crown Group senilai Rp. 4 Triliun ini rencananya akan diluncurkan secara global pada tanggal 17 Juni 2017.