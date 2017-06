Share this post :

Ilustrasi. - Antara/Ari Bowo Sucipto

Bisnis.com, JAKARTA—Mudik atau pulang ke kampung halaman saat Idulfitri telah menjadi rutinitas tahunan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya untuk menjalin silaturahmi, kegiatan mudik juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata.

Situs properti Lamudi mencatat sejumlah objek wisata yang dapat disambangi pemudik di kawasan pantai utara Jawa atau Pantura. Di sana para pemudik tetap dapat melakukan update media sosialnya, karena tersaji pemandangan yang indah dan menarik. Berikut daftarnya.

1. Goa Sunyaragi, Cirebon

Sebagai pemberhentian pertama, nikmati eksotisme Goa Sunyaragi di dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Badan gua tersebut dapat dipanjat melalui tangga sehingga memudahkan pecinta fotografi untuk menghasilkan gambar dengan seni.

2. Pantai Alam Indah, Tegal

Tempat wisata di Pantura tentu saja termasuk keindahan pantai-pantai di sepanjang jalurnya. Belokan setir ke Pantai Alam Indah, Tegal, untuk bersantai sambil menunggu sunset. Pemerintah daerah setempat telah melakukan pemugaran dan penambahan fasilitas demi mempercantik sekaligus meningkatkan kenyamanan para pelancong. Tiket masuknya juga sangat murah, hanya berkisar Rp.1.000-Rp.3.000.

3. Tritisan Coffee and Tea, Kendal

Warung kopi yang beralamat di Kampung Sambongan No.69, Sambongsari, Weleri, Kendal, Jawa Tengah ini menyajikan suasana alam berupa hamparan hijau sawah yang menyejukkan. Warung ini dapat menjadi alternatif tempat wisata untuk menjernihkan pikiran sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Rasa lelah pun lantas sirna ketika menyeruput sajian teh dan kopi di coffee shop yang bagus untuk foto Instagram dengan dilatari pemandangan alamnya.

4. Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang

Berlokasi di Semarang, Mesjid Agung Jawa Tengah wajib dikunjungi untuk beribadah di sela-sela perjalanan mudik. Mesjid itu memiliki corak batik di langit-langitnya, dan kaligrafi Arab di dinding. Selain itu, Masjid Agung Jawa Tengah juga memiliki pilar-pilar ala Romawi juga menambah kesan kokoh.

5. Grand Maerokoco, Jawa Tengah

Setelah rehat untuk melaksanakan salat, lanjutkan petualangan ke Grand Maerokoco. Spot instagramable di Pantura satu ini dulu terkenal sebagai Taman Mini Jawa Tengah, tetapi sempat sepi pengunjung dan dilakukan perombakan seperti menambah mangrove tracking dan rebranding menjadi Grand Maerokoco.

Anda bisa asyik narsis di pinggir jalur setapak mengarah ke danau dan mangrove, menikmati makan romantis di pinggir danau, hingga mengantarkan anak-anak ke wahana bermain. All in one!

6. Tiongkok Kecil Heritage Lasem, Kabupaten Rembang

Kunjungan ke tempat wisata jalur Pantura berikutnya adalah menelusuri jejak sejarah kedatangan etnis Tionghoa di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Kemajemukan masyarakat di sini terbukti dengan kehidupan masyarakat Muslim dan Tionghoa yang damai sejak berabad-abad silam. Rumah tembok merah pun menjadi salah satu contoh objek sejarah yang cantik untuk dipajang di galeri Instagram.

Spot instagramable di kawasan ini dimulai dari gerbang dan tembok pembatas khas arsitektur Fujinan, bagian muka rumah dengan dua pilar raksasa dan dua barongsai, patung-patung budha, hingga sumur bercat kuning cerah yang mengundang likes di galeri Instagram Anda.