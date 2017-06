Metropolitan Land - grandmetropolitan.co.id

Bisnis.com, JAKARTA—Metland Hotels Group melalui unit Hotel Horison Ultima Bekasi, Metland Hotel Cirebon, dan @HOM Hotel Tambun menawarkan program menarik menjelang akhir Ramadan tahun ini.

Purwanto, Vice President Hotel Division PT Metropolitan Land Tbk., mengatakan pihaknya menawarkan sejumlah program yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menanti waktu buka puasa. Program tersebut pun dapat dinikmati oleh masyarakat yang bermalam di hotel milik perusahaan, atau sekedar ingin merasakannya.

“Jaringan hotel Metland menawarkan sajian all you can eat di Metsky Dine and Lounge, Hotel Horison Ultima Bekasi, special room rate selama Ramadan seharga Rp599.000 per malam yang sudah termasuk sarapan atau sahur,” katanya, Senin (19/6/2017).

Purwanto menuturkan pihaknya juga akan memberikan potongan harga sebesar Rp49.000 untuk berbuka puasa di Metsky Dine and Lounge kepada tamu yang menginap di hotel tersebut.

Metland juga menyediakan perahu dayung yang dapat digunakan tamu untuk mengarungi Kalimalang sambil menunggu waktu buka puasa. Para tamu dapat memanfaatkan perahu dayung itu untuk kegiatan santai maupun adu cepat.

Adapun Metland Cirebon menawarkan paket buka puasa all you can eat, sahur on the road, berbagi takjil, share happiness in Ramadan, dan Ramadan photo contest.

Kemudian @HOM Tambun memberikan paket buka puasa di @Umah Kebon untuk makan sepuasnya dengan membayar Rp100.000 per orang, dan paket menginap Ramadan seharga Rp450.000 per malam.

@Umah Kebon merupakan fasilitas terbaru yang dimiliki oleh @HOM Tambun dengan menghadirkan restoran di luar ruangan dengan pemandangan taman luas. @HOM Tambun juga menyediakan live music religi dan live cooking sebagai kegiatan untuk menunggu waktu buka puasa.