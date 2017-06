Share this post :

Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Sinar Mas Land meluncurkan klaster Avezza di kawasan the Mozia, BSD City, dengan konsep Beautiful Living in High Value Area untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan lingkungan perumahan nyaman dengan fasilitas retail dan akomodasi lengkap.

Ishak Chandra, CEO Strategic Development and Services Sinar Mas Land, mengatakan saat ini aktivitas perkantoran dan usaha di BSD City sudah semakin banyak. Selain itu, BSD City juga telah memiliki banyak sekali tempat hiburan dan rekreasi yang tidak kalah bagus dari kota-kota lainnya.

Untuk mengimbangi hal tersebut, Sinar Mas Land menghadirkan Avezza sebagai klaster dengan fasilitas dan akomodasi lengkap yang dikembangkan di lokasi strategis di The Mozia.

Klaster Avezza menawarkan tiga tipe hunian dengan fasilitas hunian berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan para calon penghuninya dan dijual dengan harga mulai dari Rp 1,3 Milyar.

“Avezza memiliki lokasi strategis yang berdampingan dengan klaster Sinar Mas Land lainnya yaitu Piazza Mozia yang terdiri dari Executive boarding house, shop houses, dan klaster hunian Amarine,” katanya, Selasa (20/6/2017).

Avezza terdiri dari 3 tipe hunian dengan ukuran yang berbeda, yakni tipe 116/96 dengan tiga kamar tidur, 3 kamar mandi dan 1 kamar pembantu. Tipe kedua adalah 88/105 & 88/84 terdir dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, dan tipe ketiga yaitu tipe 73/96 & 73/72 & 73/60 terdiri dari 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi.

The Mozia merupakan salah satu kawasan di wilayah BSD City yang dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur lengkap. Kawasan ini dikembangkan dengan kualitas internasional, yang mendukung lingkungan live, work, and play di BSD City.