Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan apartemen - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA — Konsorsium pengembang Pulauintan Development, Terry Palmer, dan Ateja Group melalui PT Palmerindo Properti menekan nota kerjasama penunjukkan PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi sebagai kontraktor utama pembangunan apartemen Permata Hijau Suites 9.000 m2 di Simprug, Jakarta Selatan.

Komisaris Utama PT Palmerindo Properti Hadi Kusuma mengatakan progress pembangunan pondasi untuk proyek tersebut telah rampung.

Selanjutnya, Pulauintan akan bertanggungjawab untuk konstruksi menara Ebony yang merangkum 320 unit dan Ivory yang merangkum 329 unit setinggi 36 lantai.

“Sebagai kontraktor terkemuka di Indonesia dengan pengalaman panjang, reputasi yang baik serta memiliki sumber daya yang mumpuni, kami yakin Pulauintan Bajaperkasa dapat memenuhi target serah terima unit Permata Hijau Suites mulai Kuartal IV/2019 nanti," katanya, Senin (30/10/2017).

Setiap lantai Permata Hijau Suites hanya terdiri dari 10 unit hunian bersertifikat Hak Milik dan memiliki balkon pribadi dengan lantai marmer dan ac tiap ruangan. Proyek ini juga akan menawarkan sejumlah fasilitas sekelas bintang lima.

GM Marketing Permata Hijau Suites Ivonne Suwandi mengatakan proyek ini ditawarkan dengan harga mulai dariRp25 jutaan per m2.

Harga ini diyakin masih terjangkau dibandingkan harga rata-rata Rp40 jutaan per m2 untuk ukuran unit yang lebih kurang sama di kawasan Jakarta Selatan.

Permata Hijau Suites menawarkan sejumlah tipe hunian dari 1 kamar tidur ukuran 40 m2 hingga 3 kamar tidur ukuran 60 m2. Artinya, tiap unit dibanderol mulai Rp1 miliaran hingga Rp2,7 miliaran belum termasuk pajak.

Saat ini Permata Hijau Suites menawarkan kemudahan pembayaran dengan cicilan 30 bulan tanpa bunga atau hadiah langsung berupa logam mulia.

Perusahaan juga telah menunjuk Jones Lang LaSalle (JLL) sebagai Property Management usai serah terima.

Ivonne menambahkan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi properti apalagi melihat suku bunga acuan yang sangat mendukung.

"Jadi kalau saya mengutip kalimat motivasi Jim Rohn tentang waktu sebagai intangible value of investment yang dimiliki Permata Hijau Suites. Time is more value than money. You can get more money, but you cannot get more time," ujarnya.