Chairman CT Corp Chairul Tanjung menunjukkan maket Super Blok TransPark Juanda Bekasi, usai pemancangan tiang pertama, di Bekasi , Jawa Barat, Jumat (3/11). - ANTARA/Audy Alwi

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah Trans Park Cibubur, CT Corp melalui anak usahanya Trans Poperty kembali membenamkam investasi sekitar Rp2 triliun untuk pembangunan Trans Park Juanda di Bekasi.

Kali ini perusahaan menggandeng The London School of Public Relation untuk menjadi salah satu tenan utama di kawasan terpadu seluas 5,2 hektare.

Pendiri CT Corp Chairul Tanjung mengatakan The London School of Public Relation secara resmi akan mengakuisisi satu menara di Transpark Juanda di atas lahan 5.000 m2.

Dengan adanya sekolah tinggi tersebut, artinya proyek ini telah memiliki satu pangsa pasar yang pasti yakni mahasiswa.

Tak hanya itu, proyek ini akan mengintegrasikan lima menara apartmen dengan total 5.000 unit, menara ruang perkantoran, Hotel 200 kamar, Transmart Mall, Theme Park, Eco Park, Private Water Park pertama serta Trans Studio Snow Town terbesar di Indonesia.

"Proyek ini akan dibangun PT Adhi Persada Gedung dengan nilai kontrak Rp1,8 triliun dan pengerjaan 20 bulan ke depan. Kalau investasi total sekitar Rp2 triliun di luar tanah karena kami sudah miliki sejak 20 tahun lalu," kata CT usai pemancangan tiang perdana Transpark Juanda, Jumat (3/11/2017).

Founder and Director STIKOM The London School of Public Relations Prita Kemal Gani mengatakan khusus kampus LSPR Transpark Juanda ini, pihaknya akan membuka jurusan baru yang sangat dibutuhkan industri saat ini yaitu Hospitality Communication and MICE, Entrepreneurship and Business Communication dan Mass Media Communication.

"Untuk Mass Media Communication memiliki beberapa konsentrasi yaitu Broadcast Journalism kerjasama dengan Salford University di Manchester dan Digital Film Making and Photography Communication," katanya.

LSPR Juanda di Bekasi dipastikan akan menjadi bangunan pertama yang direncanakan tutup atap pada April dan mulai dapat menerima mahasiswa baru pada September 2018.

Transpark Juanda juga memiliki potensi produk investasi yang tinggi karena banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah.

Proyek-proyek dimaksud seperti Stasiun KRL Bekasi Timur yang diresmikan pada bulan Oktober 2017, Tol Becakayu (Bekasi - Cakung - Kampung Melayu) yang diresmikanpada bulan November 2017, LRT Bekasi – Cawang yang akan selesai pada 2019, dan proyek lainnya yang sedang berjalan.

Proyek ini sudah dilepas dengan harga Rp290 jutaan yang dapat dibeli dengan skema cicilan Rp2,5 juta per bulan.