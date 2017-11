Ilustrasi: Pengunjung melihat maket apartemen Carstensz Residence saat acara peluncuran show unit pertama di mal Living World Alam Sutra, Banten, Rabu (25/10). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Majalah Property&Bank dan Aliansi Jurnalis Properti dan Keuangan menggelar malam anugerah Indonesia Property&Bank Award (IPBA) ke-12.

Ketua AJPK yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank Indra Utama mengatakan sejak mulai digelar pertama kali pada 2005, IPBA menjadi pelopor event penghargaan di industri properti, perbankan dan produk pendukung lainnya, yang tidak saja diikuti oleh penyelenggara lokal, namun juga Asia Pasific.

Selain itu, IPBA ke-12 juga memberikan penghargaan kepada perusahaan pengembang yang menyediakan perumahan bersubsidi, termasuk produsen bahan bangunan yang bersedia memotong marginnya agar harga produknya terjangkau, serta pimpinan daerah yang proaktif memberikan keringanan dengan membuat kebijakan yang pro MBR.

Di antaranya adalah Wali Kota Pekanbaru, DR.H. Firdaus, S.T,M.T yang mendapatkan penghargaan sebagai Pemda Inovatif dan Mendukung Pembangunan Perumahan Rakyat.

Pejabat daerah lainnya adalah Wali Kota Malang, H. Mochamad Anton yang sukses dengan ide cemerlangnya mengembangkan Kampung Wisata Kreatif.

“Kami juga berikan porsi penghargaan kepada produsen bahan bagunan yang punya komitmen mendukung program sejuta rumah, inovatif, serta prestasi jasa realestat agen. Harapan kami, setelah IPBA ini, akan semakin banyak lagi lahir perusahaan serta pimpinan daerah yang terbakar motivasinya untuk turut mendukung pemerintah, membantu pembangunan rumah rakyat,” kata Indra, Jumat (10/11/2017).

Sementara bagi desa-desa yang berprestasi, bersamaan dengan IPBA, digelar ABPEDNAS Award. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Ke depan, ABPEDNAS Award digelar secara terpisah guna memberikan motivasi kepada desa-desa lainnya agar bisa punya prestasi dan inovasi.

Hingga usia penyelenggaraan ke – 12 ini, IPBA sudah menjadi salah satu barometer bagi stake holder dalam melihat kinerja pelaku bisnis properti dan perbankan.

Pada tahun ini, total keseluruhan IPBA ke-12 memberikan 63 penghargaan kepada mereka yang berprestasi, mulai dari tokoh, developer, proyek properti dari berbagai kategori, pejabat daerah serta sejumlah desa di tanah air.

“Kami akan terus menjadi pendorong dan motivator agar industri properti dan perbankan serta bisnis ikutannya tetap bertumbuh dan menggerakan roda perekonomian negeri ini,” kata Adrian Putra, Ketua Panitia IPBA XII tahun 2017.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN IPBA XII TAHUN 2017

KATEGORI GRAND PROPERTY AWARD

1 Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank BCA, (CEO of The Year 2017)

2 Maryono, Direktur Utama Bank BTN, (The Most Favourite Leadership 2017 untuk perbankan)

3 Achmad Baiquni, Direktur Utama Bank BNI (The Most Favourite Leadership 2017 untuk perbankan)

4 Jerry Hermawan Lo, Founder & CEO PT. Kontek Aja, (The Most Favourite Leadership 2017 untuk properti)

5 Asmat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati Group, (The Most Favourite Leadership 2017 untuk properti)

6 Iwan Sunito, Chairman & Group CEO Crown Group, (The Most Influential Property Person)

7 Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (The Most Popular Property Figure)

8 Siswono Yudhohusodo, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila, (Lifetime Achievement untuk Property & Pendidikan)

9 Tanri Abeng, Tanri Abeng University, (Lifetime Achievement untuk Manajemen & Pendidikan)

KATEGORI DEVELOPER OF THE YEAR 2017

10 Paramount Land

11 PT. Triniti Dinamik

12 Adhi Persada Properti

13 PT. Metropolitan Land Tbk

KATEGORI SPECIAL AWARD & MATERIAL BUILDING

14 Trimitraland, PT. Trimitra Propertindo, (The Best Newcomer Developer)

15 Ali Hanafia Lijaya, Direktur Li Realty, (Pemasar Inovatif 2017)

16 Tuti Mugiastuti, Direktur Marketing PT Sri Pertiwi Sejati Group, (Pemasar Inovatif 2017)

17 Suwandi Hermawan S.E, Marketing Director Keller Williams All Property, (The Most Influential Property Agent in South Sumatera)

18 Arwana Keramik, PT Arwana Citramulia Tbk, (The best ceramic products that supporting low cost housing)

19 Germany Brilliant Sanitary, PT Golden Brilliant Sanitaryware, (The most innovation product with minimalist design)

20 GNET, PT Global Indonesia Asia S, (Pendatang Baru Ekspansif dalam Bisnis Bahan Bangunan Nasional)

21 Shunda Sucai Indonesia, PT SHUNDA SUCAI INDONESIA, (The Innovative And High Quality Building Materials)

22 Asuransi Jasindo Syariah, (The Most Favourite Sharia General Insurance)

23 ICE BSD City, Sinar Mas Land, (The Best Choice For MICE Professional In Indonesia)

24 PROVICES Group, PT. Provices Indonesia, ( The Best Building Management Company In Providing Service Solution)

25 Ayla Dewi Anggraeni Aldjufrie MBA, Presiden Direktur Ayla & associate, (The inspiring social enterpreneur woman)

26 Century 21 Indonesia, (The Most Popular Brokerage Property)

27 Era Indonesia, (The Most Popular Brokerage Property)

28 Handoko Wignyowargo, Maestro, (The Most Popular Public Speaker in Property and Banking Industry)

29 Lukas Bong, Era Max, (The Most Leadership Profesional Realestate Agent)

KATEGORI KAWASAN, PERUMAHAN & KOTA BARU

30 Jakarta Garden City, PT Modernland Realty Tbk, (The Best Investment Township In Biggest Realland @ Jakarta)

31 Citra Raya Tangerang, PT. Ciputra Residence, (The Most Awarded Eco Friendly Township)

32 Citra Maja Raya, PT. Ciputra Residence, (The Largest and the most influential development in Banten)

33 Vimala Hills, Agung Podomoro Land, (Resort Berkelas Dengan Panorama dan Udara Pegunungan di Lokasi Terdepan Kawasan Puncak)

34 Kota Baru Parahyangan, PT. Belaputera Intiland, (The Best Large Scale Township Development In West Java)

35 Green Orchid Residence, Malang, Bumi Nusantara Megah Group, (The Luxury Green Development Township Concept)

36 Citraraya Mendalo Jambi, Ciputra Group, (The First and Largest Integrated City on the island of Sumatra)

KATEGORI POPULAR DEVELOPER, SUPERBLOCK, APARTEMEN & KONDOTEL

37 Eureka, Eureka Group, (The Most Creative Developer)

38 Intiland Development, PT. Intiland Development Tbk (The Most Innovative Developer)

39 Waskita Realty, PT Waskita Karya Realty, (The Next Icon Developer In Indonesia)

40 Citralake Suites, Ciputra Group, (The Best New Concept of Luxurious Living)

41 Citraplaza Nagoya Batam, Ciputra Group, (The grandest and most beautiful apartments in the city of Batam)

42 Grand Shamaya, PT PP Properti Tbk, (Best Concept and Opportunity Investment Area in Surabaya)

43 Grand Dhika City Jatiwarna, PT. Adhi Persada Properti, (Best Mixed Use Development With World's Most Beautiful Village Concept)

44 Cartensz Residence, PT. JAYA BUMI CAKRAWALA, (The Most Innovative Apartment Concept In Serpong)

45 The Reiz Condo Medan, Waskita Realty, (The Most Fabulous Residence In West Indonesia)

46 Dave Apartemen, PT. Diamond Land Development, (The best property investment choice nearby several of Universities)

47 Sentra Timur Residence, KSO Perumnas & PT. Bakrie Pangritaloka, (The best TOD concept Apartment at New CBD in East Jakarta)

KATEGORI PERBANKAN

48 Bank BCA, PT Bank Central Asia Tbk, Perbankan Nasional Buku 4, (The Best Building Corporate Image & Digital Banking)

49 Bank BRI, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Perbankan Nasional Buku 4, (The best bank with variable mortgage product)

50 Bank BNI, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Perbankan Nasional Buku 4, (The Best Banking Technology Pioneer in Indonesia)

51 Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perbankan Nasional Buku 4, (Bank Pilihan Terbaik Dalam pembiayaan KPR)

52 Bank BTN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Perbankan Nasional Buku 3, (Bank Dengan Market Share KPR Terbesar)

53 Bank MNC, PT. Bank MNC Internasional, Tbk, Perbankan Nasional Buku 2, (Perbankan Buku II Dengan Pertumbuhan KPR Yang Sangat Baik)

ABPEDNAS AWARD

54 Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, (Desa Berprestasi)

55 Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kab.Cianjur, Jawa Barat (Desa Berprestasi)

56 Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Desa Berprestasi)

57 Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta (Desa Berprestasi)

58 H. Syahrul M. Pasaribu, SH, Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Desa Berprestasi)

59 H. Ali Sutan Harahap, Bupati Padang Lawas, Sumatera Utara (Desa Berprestasi)

PEMDA INOVATIF & MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT

60 H. Mochamad Anton, Wali Kota Malang, Jawa Timur, (Kampung Wisata Kreatif)

61 DR. H. Firdaus, S.T,M.T, Wali Kota Pekanbaru,Riau, (Pemda Inovatif & Mendukung Pembangunan Perumahan Rakyat)

62 Martin Rantan, S.H, Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, (Pemda Inovatif & Mendukung Pembangunan Perumahan Rakyat)

63 Joko Yuhono SH. MH. , Kajari Ketapang, Kalimantan Barat, (Pemda Inovatif & Mendukung Pembangunan Perumahan Rakyat)