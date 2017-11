Bisnis.com, JAKARTA-- Sinar Mas Land meraih empat penghargaan di kategori Best Innovation in Design and Architecture – Digital Hub & Rooms Inc, dan The Best Innovation Property Product Concept – QBIG & Digital Hub.

CEO Technology Bussiness Sinar Mas Land, Irvan Yasni mengatakan Kawasan Digital Hub seluas 25,86 hektare itu terletak di BSD City. Digital Hub merupakan invovasi Sinar Mas Land untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era teknologi digital akan kawasan yang memiliki infrastruktur jaringan telekomunikasi yang handal, fasilitas lengkap, serta berlokasi strategis dan multi akses.

“Kawasan ini didedikasikan sebagai ‘Silicon Valley’ Indonesia, dipersembahkan khusus untuk menunjang operasional dan aktivitas keseharian perusahaan berbasis teknologi dan digital, mulai dari start up company, technology leaders, hingga institusi pendidikan yang bergerak di bidang IT Science dan industri kreatif seperti animasi film dan games,”ungkapnya Senin (13/11).

Salah satu proyek Sinar Mas Land yaitu QBig adalah sebuah retail center di BSD City yang dibangun dengan konsep power center. Komplek ritel ini diciptakan sebagai one stop shopping concept untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga seperti hypermarket, electronik, furnitur, home center, home building material dan juga kebutuhan lainnya seperti olah raga, musik, factory outlet barang bermerek, kafe, restoran dan lain – lain. Beberapa penyewa yang hadir di Q-Big BSD City adalah Courts Megastore, Lulu Hypermarket, Mitra 10, dan beberapa penyewa besar lainnya.

Salah satu proyek Sinar Mas Land yang meraih penghargaan di ajang Property Innovation Award 2017 yaitu Rooms Inc Hotel yang merupakan hotel Lifestyle pertama di Kota Semarang Jawa Tengah.

Hotel ini mengusung konsep Smart Urban yang sangat cocok untuk para pebisnis, milenial, dan pelancong yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Rooms Inc, bukan hanya sekadar tempat menginap tapi memberikan pengalaman perjalanan personal bagi tamu-tamunya. Rooms Inc. Hotel terdiri dari 162 kamar yang terbagi dalam 3 kategori yaitu Standard, Superior, dan Deluxe yang dilengkapi dengan fasilitas kelas satu seperti premium bed, smart check-in, high speed internet access dan area communal.

Sinar mas land telah mengembangkan lebih dari 50 proyek besar yang telah dikembangkan di Indonesia, dan juga memiliki lebih dari 10.000 Ha bank tanah.

Sinar Mas Land mendapatkan berbagai macam penghargaan Internasional seperti World FIABCI Prix d’excellence Award di Cyprus (2011), Taichung (2013) & Kuala Lumpur (2015), Asia Pacific Property Award di Kuala Lumpur (2012, 2013, 2015), Cityscape Awards For Emerging Market di Dubai (2014),dan FIABCI Golden Award di Andora (2017).