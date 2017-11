Ilustrasi pembangunan apartemen - Antara/Audy Alwi

Bisnis.com, JAKARTA - Kerja sama Operasi (KSO) Perumnas dan Bakrieland Development, Tbk (Elty) melalui unit usahanya PT. Bakrie Pangripta Loka (BPL) memberikan secara gratis selama setahun tiket masuk wisata keluarga Jungleland bagi pembeli unit Sapphire Tower Apartemen Sentra Timur Residence di bulan November 2017 ini.

Tiket masuk gratis selama setahun ini diberikan sebagai tanda terima kasih kepada seluruh pembeli unit apartemen Sapphire tower yang akan melaksanakan seremoni penutupan atap pada 23 November ini. Unit eksklusif Sapphire Tower Sentra Timur Residence yang kini masih dibandrol dengan harga Rp300 jutaan.

Project Director Sentra Timur Residence, Windoko mengatakan progres pembangunan Sapphire Tower berjalan dengan tepat waktu, selanjutnya proyek tersebut akan segera dirampungkan untuk dapat didistribusikan ke pemilik unit apartemen ini.

Sapphire Tower memiliki 607 unit apartemen dengan luas bangunan 26.388 meter persegi dan terdiri dari 28 lantai yang merupakan bagian dari 5 tower Tahap 2 yang terdiri dari 2.032 unit apartemen dan kios. Tower ini memang berbeda dan tampak lebih eksklusif dari tower sebelumnya karena mengusung konsep desain terbaru yang lebih modern karena banyak dipengaruhi oleh unsur kaca.

“Sisa penjualan Sapphire Tower kurang dari 30% lagi dan akan dikebut hingga akhir tahun ini. Kami sangat optimistis karena tower Sapphire memiliki kualitas dan fasilitas yang baik dengan harga yang masih terjangkau bagi masyarakat perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya,” katanya, Minggu (12/11/2017).

Windoko juga memastikan bahwa harga Sapphire Tower akan naik setelah seremoni penutupan atap nanti, ini dikarenakan minat masyarakat yang cukup tinggi untuk memilih tinggal di Apartemen Sentra Timur Residence, ini dilihat dari tingkat okupansi hampir 100% dari 6 tower sebelumnya dengan total 2.375 unit apartemen yang tersedia.

Sejak 2008 hingga kini, apartemen Sentra Timur Residence yang tumbuh di lahan 8 hektare itu, katanya, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian vertikal kelas menengah yang didukung dengan fasilitas lengkap dan akses terintegrasi sebuah kawasan terpadu dan terbesar di Jakarta Timur. Sejumlah penghargaan diterima pada tahun 2017 di antaranya Pioneer Of Superblock Concept In East Jakarta dalam ajang Realestate Creative Award 2017 oleh DPD REI DKI Jakarta dan The Best TOD Concept Apartment At New CBD In East Jakarta dalam kategori Popular Developer, Superblock, Apartemen & Kondotel diajang Indonesia Property & Bank Award 2017 lalu.

Fasilitas eksternal seperti Terminal Terpadu Pulogebang, kereta api commuterline, BRT, LRT dan pintu tol langsung Sentra Timur Pulogebang, katanya, membuat penghuni apartemen diuntungkan dengan konsep TOD yang tercipta oleh kawasan Sentra Timur Superblock ini. Kawasan ini juga berada tepat di pusat pemerintahan Jakarta Timur dan bersebelahan langsung dengan Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Kawasan Berikat Nusantara (KBN) serta dekat dengan AEON Cakung yang tentunya dapat meningkatkan nilai investasi dan bisnis.