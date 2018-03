Share this post :

Chief Executive Officer Lippo Group James T. Riady (belakang, dari kiri) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo dan President of Meikarta Theo L Sambuaga menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama investasi proyek Meikarta, di Jakarta, Rabu (21/3/2018). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Megapolitan Meikarta kembali menggandeng pengusaha asing. Kali ini salah satunya adalah universitas kelas dunia asal Amerika, University of North Carolina.

Dr. Rick Van Sant, Executive Director of Go Global University of North Carolina, mengungkapkan ketertarikannya pada proyek di Cikarang, Jawa Barat ini.

Dia mengatakan bukan hanya ide dari pembangunan universitas yang sudah ada di Meikarta yang menarik perhatiannya, tetapi melihat kesempatan untuk masuk ke dalam kota baru bersamaan dengan sektor bidang yang berbeda seperti rumah sakit, pusat bisnis, area komersil, dan teknologi.

Sehingga, itulah yang membuatnya untuk memikirkan sektor pendidikan secara berbeda.

Menurutnya, Indonesia sudah mulai memasuki tahap trasformasi dari ekonomi sumber daya alam menuju ekonomi global yang pintar. Oleh karena itu, mencari pekerjaan bagi mahasiswa semakin kompetitif.

“Sudah banyak mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang lulus dari perguruan tinggi, tetapi yang kita ketahui sekarang, mempunyai gelar pendidikan saja tidak cukup. Semua mahasiswa juga membutuhkan latar belakang pengalaman untuk mencari pekerjaan,” tuturnya di Jakarta pada Rabu (21/3/2018).

Latar belakang yang dimaksud Dr. Rick Van Sant ini bisa berupa pengalaman magang, kerja paruh waktu, dan partnership. Kesempatan mendapatkan pengalaman praktik secara langsung ditawarkan Meikarta dengan tersedianya berbagai lini bisnis yang tersedia di kawasan itu.

Namun, Dr. Rick Van Sant belum bisa memastikan bagaimana proyek ini akan dibangun. Proyek ini masih dalam perbincangan antara pihak University of North Carolina dengan Meikarta.