Bisnis.com, JAKARTA – Menyambut ajang olahraga internasional, Asian Games 2018, Palembang siap menambahkan hotel baru.

Nita Janita Ekaniana, Regional Marketing and Communication Manager Archipelago International, mengungkapkan akan membuka satu hotel khusus untuk menyambut Asian Games di Palembang. Hotel yang terdiri dari 100 kamar ini akan diresmikan sebelum Asian Games 2018 dimulai pada Agustus.

Pembangunan hotel baru Archipelago Internasional sebagai bentuk dukungan Asian Games hanya akan dilakukan di Palembang dikarenakan ketersediaan lahan di Jakarta yang menipis.

“Karena kan kalo di Jakarta sudah tidak bisa nambah lagi [hotel] untuk daerah di main area Jakartanya,” ujarnya kepada Bisnis Jumat (23/3/2018).

Walaupun demikan, Nita mengungkapkan brand hotelnya yang berada di Jakarta selalu siap menerima tamu khusus Asian Games. Nita mengaku sudah terdapat beberapa reservasi on hand untuk Asian Games 2018.

Sementara itu, seperti yang diberitakan Bisnis sebelumnya, Kepala Bidang Perizinan, Non Perizinan, Pembangunan dan Lingkungan, Chandra Kurniadi, mengatakan Asian Games 2018 cukup memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha pariwisata di Palembang.

Chandra mengungkapkan akan melakukan kajian terhadap pemangkasan waktu penerbitan perizinan. Sesuai dengan komitmen walikota sebelumnya, perlu ada pemangkasan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan, untuk memudahkan investor yang mengajukan perizinan.