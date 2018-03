Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk. melalui Summarecon Bekasi melakukan joint venture dengan Sumitomo Forestry Singapore Co. Ltd menggarap klaster kelas premium.

Komposisi kepemilikan dari proyek ini adalah 51% untuk Summarecon dan 49% untuk Sumitomo.

Albert Luhur, Executive Director PT Summarecon Agung Tbk, mengungkapkan proyek ini akan menjadi ikon andalan yang akan dimiliki Summarecon Bekasi.

Klaster kelas premium yang akan diluncurkan semester kedua 2018, akan membawa desain, teknologi pembangunan, bahan bangunan, dan teknik pembangunan langsung dari Jepang.

Pembangunan proyek ini nantinya akan dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama klaster premium ini akan menjual 160 unit. Harga satu unit hunian akan dibanderol harga dengan kisaran Rp2,8 miliar- Rp5 miliar per unit.

Albert mengaku proyeknya kali ini merupakan proyek uji coba pasar mengingat sebelumnya belum ada hunian yang dijualnya di Bekasi mencapai di atas Rp3 miliar.

"Kami melihat penduduk yang berpendapatan tinggi bertambah banyak di Bekasi. Kami juga melihat transaksi secondary rumah mencapai Rp3 miliar seperti klaster Lotus dan Orchard banyak. Kami berkesimpulan berarti market untuk rumah mewah eksklusif di Bekasi ada," ujar Albert.