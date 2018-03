Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - - PT Jasamarga Properti (PT JMP), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang bergerak di bidang properti, saat ini tengah mengembangkan beberapa proyek yang rampung tahun ini.

Imad Zaky Mubarak General Manager Pengembangan PT Jasa Marga Properti Sejumlah proyek tersebut berupa gedung perkantoran, rest area, jalan tol, dan landed house. Proyek-proyek tersebut diharapkan mendukung pelayanan dan kegiatan operasional jalan tol sebagai bisnis inti Jasa Marga.

Proyek gedung perkantoran tersebut bernama Office One. Konstruksi gedung perkantoran yang terletak di kawasan Pesanggrahan, Jakarta ini telah mencapai 80%. Rencananya, pembangunan gedung Office One akan selesai pada Juni. Office One merupakan proyek gedung perkantoran yang menawarkan kombinasi antara perkantoran dan komersial dalam satu gedung. Gedung ini memiliki nilai investasi tinggi karena terletak pada lokasi yang sangat strategis, yaitu berada persis di samping Jalan Tol JORR W2 Utara.

Selain gedung perkantoran, pada bulan depan PT JMP menargetkan akan meresmikan dua rest area di KM 519 A & B Jalan Tol Solo-Ngawi. Proses pengerjaan konstruksi rest area KM 519 A telah mencapai 100%, sedangkan untuk KM 519 B mencapai 80% dan direncanakan akan selesai pada April. Jadi, pembangunan kedua rest area ini akan rampung sebelum ruas Jalan Tol Solo-Ngawi resmi beroperasi.

Pada ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, PT JMP juga tengah menyelesaikan konstruksi rest area yang terdapat pada KM 725 A. Hingga saat ini, progress konstruksi rest area tersebut telah mencapai 75% dan ditargetkan akan selesai pada bulan Mei. Penyelesaian konstruksi rest area tersebut dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimum serta mendukung operasional jalan tol dalam menghadapi arus mudik (libur Lebaran) tahun 2018. Selain ketiga rest area itu, PT JMP juga dipercaya untuk mengembangkan 11 rest area lain di koridor Jalan Tol Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.

Terkait rumah tapak, PT JMP juga tengah mengembangkan dua proyek yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Salah satu proyek tersebut adalah Spring Residence di Sidoarjo, Jawa Timur. Proyek ini sudah mulai dipasarkan pada akhir tahun 2017 lalu dan akan memulai konstruksi pada triwulan ke-2 tahun 2018.

"Satu proyek landed house lainnya ialah Royal Pandaan Residence di Pandaan, Jawa Timur. Proyek ini akan dipasarkan pada triwulan II/ 2018," katanya Selasa (27/3).