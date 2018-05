Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA—Sinar Mas Land berencana membuka tahap kedua proyek apartemen The Nove Nuvasa Bay di Batam pada Juli 2018.

Nuvasa Bay, merupakan proyek seluas 280 ha, dengan alokasi 90 ha untuk pembangunan properti, sisanya untuk lapangan golf dan mangrove. Residensial tapak total merangkum 60 unit dan apartemen sebanyak 172 unit. Secara keseluruhan proyek ini menelan investasi Rp4 triliun tanpa menggandeng partner.

CEO Strategic Development &Services Sinar Mas Land Ishak Chandra mengatakan selain rencana perubahan kawasan ekonomi khusus (KEK), potensi lainnya yang dimiliki Batam adalah menjadi supporting country bagi Singapura. Ishak mengatakan pengembangan data center ataupun digital hub kedepannya bisa dilakukan lebih pesat karena harga lahannya masih lebih murah.

Pendukung lainnya adalah dari sisi pertumbuhan populasi wilayah. Populasi kata dia erat kaitannya dengan tingkat permintaan. Isahk menjabarkan dari segmen yang dituju, pasar pembeli di Batam adalah 80% orang Indonesia, 20% pembeli asing.

“Pembeli asing itu bukan dari Singapuranya tetapi misalkan orang Belanda, Spanyol ataupun Ingrris yang tinggal di Singapura. Sementara itu dari 80% kosnumen Indonesia, 60%-nya merupakan warga Batam,” katanya kepada Bisnis Rabu (30/5).

Dia mengatakan penjualannya menara pertama sudah 95% sekarang lagi mau buka tower keduanya. Ishak menjabarkan pada menara pertama apartemen Nove teleh terjual 95%, harga jual mencapai Rp18 juta per meter persegi dengan luasan 25 meter persegi—120 meter persegi. Selain apartemen, Sinar Mas Land juga mengembangkan proyek residensial dengan luasan 120 meter persegi—300 meter persegi.

“Segmen pasar 70% dari total 60 unit. Rumah tapak memiliki harga jual tanah Rp7,5 juta sampai 8 juta per meter persegi dengan kurang lebih konsumen pembelinya masyarakat Indonesia 90%,”imbuhnya.

Dia menjelaskan dibandingkan wilayah lain, Batam memang belum menjadi kontribusi besar, namun diharapkan potensi kedepannya bisa membesar.

Seperti diketahui apartemen yang berada dalam satu kawasan dengan Palm Spring Golf, Nongsa, itu menawarkan berbagai macam keuntungan bagi yang ingin membelinya.

Project Sales in house The Nove Nuvasa Bay, Andreas mengatakan, di tower kedua ini unit yang ditawarkan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan di tower pertama.

"Jumlah unitnya lebih sedikit, tapi sama-sama sepuluh lantai. Soalnya unit yang dipasarkan di tower kedua ini lebih luas," ujarnya.

Sinarmas Land selaku pengembang Nuvasa Bay berencana membuka total tiga tower apartemen di sana. Pada tower pertama, ada 172 unit yang sudah dipasarkan, dan tersisa 13 unit saja lagi.

Untuk tipe-tipe yang dipasarkan ada tipe studio, one bedroom, two bedroom, dan three bedroom. Dia menuturkan karena satu kesatuan dengan Palm Spring Golf, maka setiap pembeli akan mendapatkan membership golf di sana.